HP stellt 27-Zoll-Bildschirm mit 4K-Auflösung und USB-C vor

25. Nov 2016 13:00 Uhr - sw

Zum empfohlenen Verkaufspreis von 599 Euro kommt im Januar der Envy 27s von HP auf den Markt. Es handelt sich dabei um einen 27-Zoll-Monitor mit 4K-Auflösung (3840 mal 2160 Bildpunkte bei 60 Hz) und USB-C-Schnittstelle, der sich ideal für die neue MacBook-Pro-Generation und das Zwölf-Zoll-MacBook (2015 und 2016) eignet.









27-Zoll-Display mit 4K, USB-C, DisplayPort und HDMI: der Envy 27s.

Bild: HP. Bild: HP.





Der Vorteil: via USB-C kann der Mobilmac-Akku über den Bildschirm geladen werden (60 Watt). Alternativ ist der Anschluss via HDMI- oder DisplayPort-Schnittstelle auch an älteren Macs möglich. Zum Einsatz kommt ein IPS-Panel im Format 16:9 mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Helligkeit von 350 cd/m2, das laut HP 99 Prozent des sRGB-Farbraums abdeckt.

Zu den weiteren technischen Daten gehören ein horizontaler und vertikaler Blickwinkel von 178 Grad, Unterstützung für VESA-Halterungen und ein Kontrastverhältnis von 1300:1. Durch die relativ hohe Pixelreaktionszeit zwischen fünf und 14 Millisekunden ist der Envy 27s allerdings eher weniger für Spiele geeignet. Ein USB-C-, ein DisplayPort- und ein HDMI-Kabel gehören zum Lieferumfang.