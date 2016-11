Netto Marken-Discount: Zehn Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten

25. Nov 2016 10:15 Uhr - sw

Bei der Supermarktkette Netto Marken-Discount läuft am heutigen Freitag eine Rabattaktion für iTunes-Store-Guthabenkarten. Auf iTunes-Karten im Wert von 15, 25 und 50 Euro gibt es in den Filialen des Unternehmens zehn Prozent Nachlass, zudem erhalten Besitzer einer DeutschlandCard bis zu 250 Zusatzpunkte, mit denen an der Kasse Geld gespart werden kann.









Zehn Prozent Rabatt auf iTunes-Store-Guthabenkarten.

Bild: Netto Marken-Discount.





Das Guthaben der rabattierten Karten lässt sich - mit Ausnahme von E-Books - zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store und den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.

Die Guthabencodes können unter Mac und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.

Für höhere Rabatte beim Kauf von iTunes-Store-Guthabenkarten verweisen wir auf die Sonderaktionen bei Kaufland (bis 30. November), in Bahnhofsläden (bis 01. Dezember) und bei Rewe (bis 26. November).