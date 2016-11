Real: Zehn Prozent Rabatt auf iTunes-Store-Guthabenkarten.

28. Nov 2016 11:30 Uhr - sw

Die Supermarktkette Real hat heute eine Rabattaktion für iTunes-Store-Guthabenkarten gestartet. Bis Samstag, den 03. Dezember, werden in den deutschen Niederlassungen des Unternehmens iTunes-Karten im Wert von 25, 50 und 100 Euro um jeweils zehn Prozent günstiger verkauft. Nochmals sei darauf hingewiesen, dass sich die Rabatte auf iTunes-Karten in den letzten Monaten zwischen zehn und 15 Prozent eingependelt haben und Nachlässe von 20 Prozent nicht mehr in Sicht sind.









Das Guthaben der rabattierten Karten lässt sich - mit Ausnahme von E-Books - zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store bzw. den App-Stores für OS X, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden. Die Guthabencodes können unter OS X und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.

Noch bis zum 01. Dezember gibt es in Bahnhofsläden 15 Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten.