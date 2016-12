Weihnachtsverlosung: 10x Einkommensteuersoftware "WISO steuer:Mac 2017" zu gewinnen (Update)

16. Dez 2016 11:45 Uhr - Redaktion

Der Softwarehersteller Buhl Data hat vor kurzem den Startschuss für "WISO steuer:Mac 2017" gegeben. Mit dem Programm können Arbeitnehmer, Freiberufler und Gewerbetreibende ihre Einkommensteuererklärung für das Jahr 2016 am Mac erstellen und per Elster an das Finanzamt übermitteln. Zusammen mit Buhl Data verlost MacGadget zehn Lizenzen der ab OS X Mountain Lion lauffähigen Anwendung.

"WISO steuer:Mac 2017" unterstützt die Steuererklärung 2016 mit Mantelbogen und allen Formularen (N, R, Kind, KAP, SO, G, S, L, 34a, EÜR, FW, V, AV, AUS, N-AUS, N-Gre, K, U...). Außerdem sind Funktionen für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Fahrtenbuch, gesonderte Feststellung, Umsatzsteuer-Erklärung und Umsatzsteuer-Voranmeldung, Gewerbesteuer-Erklärung, IBAN-Rechner, Gehaltsrechner, Abfindungsrechner und Lohnsteuer-Anmeldung integriert.

Das Programm erläutert komplizierte Sachverhalte per Videohilfe, wird per Steuerratgeber mit vielen Tipps geliefert und bietet einen Import-Assistenten für ElsterFormular und für vorausgefüllte Steuererklärungen (VaSt). "WISO steuer:Mac 2017" berücksichtigt alle steuerrechtlichen Änderungen für das Jahr 2016 und kann Daten aus der Vorgängerversion übernehmen. Ebenfalls neu in der Version für 2017 sind Einsprüche via ELSTER, eine vereinfachte Benutzeroberfläche, eine automatische Entfernungsberechnung und Erfassen von Einkünften aus Photovoltaikanlagen.









Mit "WISO steuer:Mac 2017" die Steuererklärung für das Jahr 2016 erstellen.

Bild: Buhl Data. Bild: Buhl Data.





Mit einer Lizenz von "WISO steuer:Mac 2017" lassen sich bis zu fünf Steuererklärungen für das Steuerjahr 2016 erstellen. Nach Registrierung können die iPad- und die Web-Version kostenfrei genutzt werden. "WISO steuer:Mac 2017" kostet 39,99 Euro, eine Demoversion steht zum Download bereit.

Zur Teilnahme an der Verlosung, bei der es zehn Lizenzen von "WISO steuer:Mac 2017" (direkt vom Hersteller bereitgestellte Versionen) zu gewinnen gibt, müssen Sie folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißt die berührungsempfindliche Funktionsleiste der neuen MacBook-Pro-Generation?

a) Magic Bar

b) Touch Bar

c) Touch ID

Schicken Sie bitte die Antwort per E-Mail an info @ macgadget.de (Verlosung beendet). Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 18. Dezember 2016, um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Bitte keine Mehrfachteilnahmen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder Gewinner erhält eine Lizenz von "WISO steuer:Mac 2017".

Nachtrag (19. Dezember): Die Verlosung wurde inzwischen beendet. Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern, die sich an der Verlosung beteiligt haben. Die richtige Antwort lautet: b) Touch Bar. Die Gewinner der Verlosung stehen nun fest und wurden von uns per E-Mail benachrichtigt. Herzlichen Glückwunsch!