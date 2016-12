16. Dez 2016 12:30 Uhr - Redaktion

Digitale Technik gehört auch in diesem Jahr zu den wichtigsten Anschaffungen und Geschenken rund um Weihnachten. 71 Prozent der Deutschen wollen sich zum Fest selbst digitale Technik anschaffen und 50 Prozent solche Geräte an Freunde und Verwandte verschenken. Insgesamt wollen 85 Prozent der Deutschen zu Weihnachten digitale Technik kaufen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Besonders beliebt als Eigenanschaffung sind Tablets und Smartphones. Jeder Dritte (30 Prozent) plant, sich zum Fest ein Smartphone zuzulegen, fünf Prozent wollen eines verschenken. Ein Tablet will sich jeder Fünfte (22 Prozent) selbst kaufen, verschenken wollen es sechs Prozent. Ebenfalls beliebt für den Eigengebrauch sind E-Book-Reader: Jeder Elfte (neun Prozent) möchte sich zum Fest ein Gerät zulegen, zwölf Prozent wollen anderen damit eine Freude machen.









Viele Verbraucher schaffen sich zum Fest digitale Technik an.

Bild: Bitkom. Bild: Bitkom.





Im Bereich der klassischen Unterhaltungselektronik ist vor allem das Smart-TV gefragt: acht Prozent der Deutschen wollen sich zu Weihnachten selbst einen vernetzten Fernseher zulegen, immerhin zwei Prozent möchten einen verschenken. Seit Jahren ein Klassiker unter den Geschenken ist die Spielkonsole: Jeder sechste Bundesbürger (15 Prozent) will in diesem Jahr eine Konsole verschenken, vier Prozent möchten sich selbst eine kaufen.

Sowohl als Präsent, als auch für den Eigenbedarf beliebt sind Fitnesstracker und Smartwatches. Jeder Achte (zwölf Prozent) will das Fest zum Anlass nehmen, sich selbst einen Fitnesstracker zu kaufen, jeder Neunte (elf Prozent) möchte einen an Freunde oder Familienmitglieder verschenken. Eine Smartwatch soll für jeden Siebten (13 Prozent) unterm eigenen Baum landen, sieben Prozent möchten eine verschenken. Auch neuere Technologien etablieren sich auf dem Markt: So wollen jeweils zwei Prozent der Deutschen in diesem Jahr eine Virtual-Reality-Brille kaufen oder verschenken.