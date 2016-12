Apple-Mail-Erweiterung Herald an macOS 10.12.2 angepasst

19. Dez 2016 11:00 Uhr - sw

Der Entwickler Erik Hinterbichler hat die beliebte Apple-Mail-Erweiterung Herald in der Version 7.0.2 (acht MB, Englisch) veröffentlicht. Wichtigste Neuerung: Unterstützung für das Betriebssystemupdate macOS 10.12.2, das seit letzten Dienstag zum Download bereitsteht.







Das Vorschaufenster von Herald.

Bild: Erik Hinterbichler.

Das kostenlose Plug-in informiert systemweit über neue E-Mails, die von Apple Mail abgerufen wurden. Neue E-Mails werden in einem Vorschaufenster mit Betreff, Absender und komplettem Inhalt dargestellt. Zudem stehen Buttons zur Verfügung, mit denen E-Mails gelöscht oder als gelesen bzw. als Spam markiert werden können – diese Befehle werden automatisch an Apple Mail weitergeleitet. Die Vorschau ermöglicht es ferner, E-Mails in Apple Mail anzuzeigen oder ein Antwortfenster zu öffnen. Herald stellt eine Vielzahl an Optionen zur Anpassung des Vorschaufensters zur Verfügung.

Herald 7.0.x läuft ausschließlich unter macOS Sierra. Versionen für ältere Betriebssysteme sind auf der Web-Seite des Entwicklers erhältlich.