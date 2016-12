Apple startet Auslieferung und Verkauf der AirPods

19. Dez 2016 15:00 Uhr - Redaktion

Apple hat heute mit der Auslieferung der AirPods begonnen. Zahlreiche Anwender in Australien und Neuseeland haben die drahtlosen, für macOS und iOS optimierten Kopfhörer bereits erhalten. In Europa werden Kunden, die die AirPods in Apples Online-Shop bestellt haben, ab dem morgigen Dienstag beliefert. Die AirPods lassen sich seit letzter Woche bestellen, aufgrund der anfangs begrenzten Stückzahlen bei gleichzeitig starker Nachfrage schnellten die Lieferzeiten allerdings sehr flott in die Höhe und liegen jetzt bei sechs Wochen.

Auch Apples Ladengeschäfte werden seit dem heutigen Montag mit den AirPods beliefert. In den deutschen Niederlassungen waren sie allerdings in kurzer Zeit ausverkauft. Neue Lieferungen sollen regelmäßig in den Apple-Stores eintreffen, gleiches gilt für autorisierte Apple-Händler – auch hier ist jedoch vorerst mit begrenzten Stückzahlen zu rechnen. Die Verfügbarkeit der AirPods wird sich vermutlich erst ab Mitte Januar spürbar verbessern. Unterdessen hat der Hersteller weitere Details bekannt gegeben: demnach kostet der Akkutausch 67,10 Euro. Wer einen verlorenen AirPod ersetzen muss, zahlt 69 US-Dollar (Euro-Preis liegt noch nicht vor).









Die AirPods kosten 179 Euro/Franken, lassen sich schnell und einfach mit iOS-Hardware, Macs und Apple Watch koppeln, aktivieren nach doppeltem Fingertipp den Sprachassistenten Siri und sind mit Mikrofonen, optischen Sensoren, Bewegungsbeschleunigungsmesser und Stimmbeschleunigungsmesser ausgestattet. Sie ermöglichen mit voller Akkuladung eine Musikwiedergabe von bis zu fünf Stunden. Die mitgelieferte Ladeschale enthält ebenfalls einen Akku und erlaubt - durch Nachladen des AirPod-Energiespeichers - eine Musikwiedergabe von maximal 24 Stunden (eine Ladezeit von 15 Minuten soll eine Wiedergabe von maximal drei Stunden ermöglichen).

"Die AirPods werden vom speziell entwickelten Apple W1 Chip gesteuert und erkennen durch optische Sensoren und einen Beschleunigungssensor, ob sie in deinem Ohr sind. Der W1 Chip leitet die Audiosignale automatisch weiter und aktiviert das Mikrofon – egal, ob du beide oder nur einen verwendest. Und wenn du gerade telefonierst oder mit Siri sprichst, filtert ein weiterer Beschleunigungsmesser mit wellenbündelnden Mikrofonen Hintergrundgeräusche heraus und hebt deine Stimme hervor", so Apple.

Wenn der Deckel der Ladeschale aufgeklappt wird, startet automatisch der Kopplungsvorgang mit dem Gerät – mit einem Fingertipp wird er abgeschlossen. Anschließend sind die AirPods automatisch mit allen Geräten des eigenen iCloud-Accounts eingerichtet. Mittels Siri kann Musik ausgewählt und gesteuert, die Lautstärke geregelt, die Akkulaufzeit überprüft und ein Anruf getätigt werden. Die Bluetooth-basierten Kopfhörer setzen macOS Sierra, iOS 10 bzw. das watchOS 3 voraus.