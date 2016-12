Apple Campus 2: Zeitraffer-Video zeigt Baufortschritte der letzten sechs Monate in vier Minuten

20. Dez 2016 15:30 Uhr - Redaktion

Seit rund zweieinhalb Jahren laufen in Cupertino die Bauarbeiten an der neuen Apple-Unternehmenszentrale. Deren Fertigstellung ist inzwischen in greifbare Nähe gerückt. Im Laufe des ersten Quartals 2017 sollen die Arbeiten an Gebäuden und Straßen abgeschlossen werden, nur die Landschaftsgestaltung wird sich noch ein wenig länger hinziehen. Vor allem in den letzten Monaten wurden große Baufortschritte beim Apple Campus 2 erzielt. Dies dokumentiert ein kürzlich veröffentlichtes Zeitraffer-Video, das die wesentlichen Veränderungen des letzten halben Jahres in nur vier Minuten zusammenfasst.









Der Mac- und iPhone-Hersteller wird sein neues Hauptquartier voraussichtlich ab März beziehen. Der Campus 2 wurde vom renommierten Architekturbüro "Foster + Partners" entworfen und soll Platz für rund 13.000 Mitarbeiter bieten. Apple strebt eine 100%ige Stromversorgung aus erneuerbaren Energien an, dazu werden auf den meisten Dächern Solarpanele angebracht, außerdem errichtet Apple eine riesige Solaranlage südlich von Cupertino. Die 2400 Glasscheiben des Hauptgebäudes liefert übrigens die schwäbische Firma Seele, der Apple-Chef Tim Cook Anfang 2015 einen Besuch abstattete.









So soll das fertige Hauptgebäude aussehen.

Bild: cupertino.org. Bild: cupertino.org.





Das Auditorium ist für etwa 1000 Personen ausgelegt und soll unter anderem für Produktpräsentationen genutzt werden. Das 71 Hektar große Grundstück hat Apple im Jahr 2010 von HP gekauft. Apple wird das komplette Gelände umfassend begrünen, im Innenhof sind Cafés für die Mitarbeiter geplant. Das Hauptgebäude wurde so konstruiert, dass es auch größeren Erdbeben standhalten kann – Kalifornien ist bekanntlich ein erdbebengefährdetes Gebiet. Auch ein Fitnesszentrum, große Parkhäuser und Tiefgaragen sowie Forschungs- und Entwicklungsgebäude gehören zu der riesigen Anlage. Die Kosten für das Projekt werden auf etwa fünf Milliarden US-Dollar geschätzt.