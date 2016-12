Bericht: Apple arbeitet an verbesserten iMacs und Touch-Bar-Tastatur – Mac-Pro-Fertigung künftig wieder in Asien?

20. Dez 2016 19:00 Uhr - Redaktion

Nachdem Apple-Chef Tim Cook ein klares Bekenntnis zu Desktop-Macs abgegeben hat und ihnen eine unverändert strategisch wichtige Bedeutung für Apple bescheinigte, nehmen die Spekulationen über neue Modelle an Fahrt auf. Neuesten Gerüchten zufolge sollen im kommenden Jahr verbesserte iMacs mit schnelleren Prozessoren, kombinierten Thunderbolt-3-/USB-C-Schnittstellen und leistungsstärkeren AMD-Grafikchips auf den Markt kommen.

Außerdem arbeite Apple an einer Tastatur mit Touch-Bar-Funktionsleiste und Touch-ID-Fingerabdrucksensor, schreibt Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Auch MacBook und MacBook Pro sollen 2017 mit schnellerer Hardware ausgestattet werden. Beim Mac Pro scheint es endlich Bewegung zu geben. Dem Bericht zufolge soll Apple darüber nachdenken, die Produktion der Desktop-Workstation wieder zurück nach Asien zu verlagern. Dort sei die Herstellung günstiger, zudem sei dort das notwendige Know-How für die Produktion ambitionierter Produkte vorhanden, so Bloomberg weiter.









Neue iMacs mit höherer Rechen- und Grafikleistung sowie Thunderbolt 3/USB-C kommen.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Die Nachrichtenagentur wirft zudem einen Blick hinter die Kulissen. So sei die Bedeutung des Macs innerhalb Apples zuletzt gesunken, es habe keine klare Zielrichtung der Führungsetage gegeben und wichtige Mitarbeiter aus der Mac-Hardware-Abteilung hätten das Unternehmen verlassen oder seien anderen Teams bei Apple zugeteilt worden, behauptet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Apple-Chef Tim Cook sieht dies freilich anders, man habe großartige Mac-Desktops in der Pipeline und stehe zum Mac, erklärte er gegenüber Angestellten.

Bloomberg weist in dem Zusammenhang auf diverse Schwierigkeiten hin, mit denen Apple bei der Entwicklung neuer Macs in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt habe. Beispielsweise sei für das 2016er MacBook Pro ein völlig neues Akkusystem mit deutlich längerer Laufzeit geplant gewesen – doch es sei nicht rechtzeitig fertig geworden, heißt es in dem Artikel. Die in die USA verlagerte Mac-Pro-Produktion habe ebenfalls zu Verzögerungen geführt.

Das Zwölf-Zoll-MacBook hätte bereits 2014 eingeführt werden sollen – auch hier dauerte die Entwicklung dem Bericht zufolge länger als geplant. Zudem habe es in den letzten Jahren bei Intel immer wieder Verzögerungen bei der Einführung neuer Prozessoren gegeben: ein Nebeneffekt der ständig schrumpfenden Strukturgrößen, die nicht nur die Pläne Apples, sondern aller Computerhersteller beeinträchtigten.

Auch bei den iPads hat sich zuletzt wenig bei Apple getan. Das aktuelle iPad Air ist zwei Jahre alt, das iPad mini wurde zuletzt vor 15 Monaten marginal aufgefrischt. Bis auf das kleine iPad Pro gab es seit September 2015 keine neuen Apple-Tablets. Apples Tablet-Absatz ist seit drei Jahren rückläufig, mit dem iPad Pro konnte der Hersteller den Negativtrend nicht stoppen. In puncto Umsatz hat der Mac das iPad inzwischen wieder überholt.