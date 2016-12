Elektronikhändler Conrad: 33 Prozent Rabatt auf 15-Euro-iTunes-Karte

20. Dez 2016 12:00 Uhr - sw

Schnäppchenjäger aufgepasst: die Elektronikkette Conrad bietet an diesem Samstag satte 33 Prozent Rabatt auf die 15-Euro-Guthabenkarte für den iTunes-Store – der Kaufpreis beträgt lediglich zehn Euro. Das Angebot gibt es am 24. Dezember in allen 25 deutschen Conrad-Filialen. Die Höchstabgabemenge pro Person liegt bei drei Karten.









Conrad: 33 Prozent Rabatt auf 15-Euro-iTunes-Karte.

Das Guthaben der rabattierten Karten lässt sich - mit Ausnahme von E-Books - zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store und den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.

Die Guthabencodes können unter Mac und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.