Kostenlose Fotosoftware darktable: Version 2.2 mit Perspektivkorrektur und Verflüssigen-Werkzeug ist fertig

27. Dez 2016 11:30 Uhr - sw

Die kostenfreie Fotosoftware darktable steht ab sofort in der finalen Version 2.2 zum Download (52 MB, mehrsprachig) bereit. Sie bietet viele Neuerungen, darunter eine automatische Perspektivkorrektur zur Begradigung schiefer oder geneigter Aufnahmen, ein Verflüssigen-Werkzeug zum Verzerren von Bildbereichen und eine Farb-Indextabelle (CLUT; Color Lookup Table) zur Farbbearbeitung.

Ebenfalls neu in darktable 2.2 sind erweiterte Unterstützung für Kamera-Rohdaten (RAW), mehrere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche (darunter weitere Optimierungen für Retina-Displays und ein Papierkorb), Leistungsoptimierungen, unbegrenztes Zurücknehmen und Wiederholen von Arbeitsschritten, zusätzliche Entrauschungsprofile und Weißabgleichvorgaben sowie eine Vielzahl an Fehlerkorrekturen. Die Unterstützung für OS X Snow Leopard wurde eingestellt - darktable 2.2 setzt mindestens OS X Lion voraus.









Die Anwendung steht unter einer Open-Source-Lizenz und stellt viele Funktionen für die Bildverwaltung ("Leuchttisch") und die nicht-desktruktive Fotobearbeitung ("Dunkelkammer") zur Verfügung. Außerdem bietet darktable Geodaten-Unterstützung, Import gängiger Bildformate inklusive RAW, Anbindung von Kameras an den Mac ("Tethered Shooting"), Erstellung von Slideshows, Unterstützung für die Skriptsprache Lua zur Erzeugung von skriptbasierten Workflows, ein Modul zur Farbrekonstruktion sowie Unterstützung für ICC-Farbprofile.

darktable unterstützt die RAW-Formate von hunderten Digitalkameras und enthält für viele Modelle zudem Weißabgleichvorgaben und Entrauschungsprofile. Die aktuelle stabile Version 2.0.7 läuft ab OS X Snow Leopard und steht unter einer Open-Source-Lizenz. Nähere Informationen zu dem Programm finden Sie in unserem Grundlagenartikel "Kostenlose Fotobearbeitungssoftware: darktable im Einsatz".