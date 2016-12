Apples Online-Shop akzeptiert keine Überweisungen mehr

29. Dez 2016 14:00 Uhr - Redaktion

Apple hat zum Jahreswechsel eine für viele Kunden wichtige Zahlungsoption aus seinem Online-Shop gestrichen: der Hersteller akzeptiert in Deutschland ab sofort keine Überweisungen zur Bezahlung von Macs, iOS-Geräten und anderen Hardwareprodukten mehr. Im Apple-Online-Shop stehen nun nur noch Kreditkarte, PayPal und Finanzierung als Zahlungsoptionen zur Auswahl. Eine Begründung für die Entfernung der Überweisungsmöglichkeit nannte das Unternehmen nicht.









Die Apple-Konzernzentrale in Cupertino.

Bild: Joe Ravi (Lizenz: CC-BY-SA 3.0). Bild: Joe Ravi (Lizenz: CC-BY-SA 3.0).





Kunden von Apples Online-Shop, die die Zahlung per Überweisung weiterhin nutzen möchten oder müssen, sind jetzt auf den Umweg über PayPal angewiesen. PayPal ermöglicht Zahlungen per Überweisung von einem hinterlegten und verifizierten Bankkonto an Online-Shops. Die Alternative ist die Bestellung von Apple-Produkten bei anderen Händlern, die in den meisten Fällen die Zahlung per Vorkasse (Überweisung) anbieten und zudem Apples Preise häufig unterbieten.

Mittelfristig wird Apple Pay als weitere Zahlungsoption im deutschen Apple-Online-Shop hinzukommen. Zwar gibt es noch keinen Starttermin für Apples Bezahldienst in Deutschland, eine Einführung hierzulande innerhalb der nächsten Monate gilt jedoch als wahrscheinlich.