Lenovo stellt Thunderbolt-3-Dock mit reichhaltiger Schnittstellenausstattung vor

29. Dez 2016 12:00 Uhr - Redaktion

Der Hardwarehersteller Lenovo hat ein Dock mit der Thunderbolt-3-Schnittstelle angekündigt, das mit der neuen MacBook-Pro-Generation kompatibel ist. Es kommt im Februar zum Preis von 279,99 US-Dollar in den Handel und zeichnet sich durch eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten aus.

Das "ThinkPad Thunderbolt 3 Dock" ist mit fünf USB-A-Schnittstellen (eine an der Vorderseite), einem HDMI-Ausgang, einem Gigabit-Ethernet-Port, zwei DisplayPort-Anschlüssen, einer VGA-Schnittstelle, einem Audio-Ausgang (3,5-Millimeter-Klinkstecker; an der Vorderseite) und zwei kombinierten Thunderbolt-3-/USB-C-Ports (einer an der Vorderseite) ausgerüstet. Es wird mit einem 135-Watt-Netzteil geliefert und kann den Akku eines Mobilmacs mit bis zu 65 Watt laden.









Thunderbolt-3-Dock mit vielen Schnittstellen.

Bild: Lenovo. Bild: Lenovo.





Nach Angaben von Lenovo kann das Dock gleichzeitig drei Bildschirme mit einer Auflösung von jeweils bis zu 4K ansteuern (zwei 4K-Monitore können mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz betrieben werden). Ein Thunderbolt-3-Kabel wird mitgeliefert. Der Euro-Preis ist noch nicht bekannt.

Auch ein USB-C-Dock hat das Unternehmen präsentiert. Das "ThinkPad USB-C Dock" soll ab Januar für 199,99 US-Dollar erhältlich sein und zwei DisplayPort-Anschlüsse, drei USB-A-3.0-Schnittstellen, zwei USB-A-2.0-Schnittstellen, einen Gigabit-Ethernet-Port, einen VGA-Ausgang und einen Audio-Ausgang bieten. Das mitgelieferte 90-Watt-Netzteil stellt bis zu 60 Watt für Notebooks bereit.

Thunderbolt-3-Docks wurden in den letzten Wochen auch von den Herstellern Belkin, Hyper und OWC angekündigt.