Aerial: Kostenloses Tool bringt Apple-TV-Bildschirmschoner auf den Mac

03. Jan 2017 17:00 Uhr - sw

Apple bietet für seine Set-top-Box mehrere Bildschirmschoner mit Luftbildaufnahmen von bekannten Orten (New York City, San Francisco, Hawaii, die Große Mauer...) in hoher Auflösung an. Erst im Dezember hat der Hersteller weitere Aufnahmen hinzugefügt, unter anderem von Los Angeles, Dubai und Grönland. Mit einem kostenlosen Tool lassen sich die Apple-TV-Bildschirmschoner auch auf dem Mac genießen.









Aerial macht die Apple-TV-Bildschirmschoner auf dem Mac zugänglich.

Bild: John Coates.





Aerial setzt OS X Mavericks oder neuer voraus und lädt die Überflugfilme direkt von Apples Servern. Auf Systemen mit mehreren Displays lässt sich jedem Monitor ein eigener Bildschirmschoner zuweisen. Die vom Entwickler John Coates mit der Programmiersprache Swift geschriebene Open-Source-Software wird im Finder einmalig über den Kontextmenübefehl "Öffnen" gestartet. Anschließend wird der Bildschirmschoner automatisch den Systemeinstellungen ("Schreibtisch & Bildschirmschoner") hinzugefügt und darüber bedient. Es ist sowohl die Zufallswiedergabe als auch nur die Wiedergabe bestimmter Bildschirmschoner möglich.

Aerial steht in der Version 1.2 zum Download (zwei MB) bereit.