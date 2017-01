Dell: Dünner 27-Zoll-Bildschirm mit USB-C und HDR-Unterstützung

03. Jan 2017 12:30 Uhr - sw

Das Angebot an Bildschirmen mit der USB-C-Schnittstelle für die neue MacBook-Pro-Generation wächst weiter. Dell hat zur IT- und Unterhaltungselektronik-Fachmesse CES 2017 in Las Vegas mit dem S2718D einen 27-Zoll-Monitor angekündigt, der eine Auflösung von 2560 mal 1440 Bildpunkten bei 108 ppi bietet und sich durch ein sehr dünnes Gehäuse auszeichnet.









27-Zoll-Monitor von Dell mit schlankem Gehäuse, USB-C und HDR-Unterstützung .

Bild: Engadget. Bild: Engadget.





Er deckt 99 Prozent des sRGB-Farbraums ab, stellt bis zu 16,7 Millionen Farben dar und ist nach Herstellerangaben für die Darstellung von HDR-Inhalten optimiert. Zu den weiteren technischen Daten gehören eine Helligkeit von 400 Nits, ein Kontrastverhältnis von 1000:1, eine Pixelreaktionszeit von sechs Millisekunden und ein horizontaler und vertikaler Blickwinkel von 178 Grad.

Das Display wird über ein USB-C-Kabel mit dem MacBook (2015 und 2016) und MacBook Pro (2016) verbunden. Via USB-C wird zudem der Akku des Mobilmacs geladen – mit bis zu 45 Watt. Alternativ kann der Anschluss an den Mac via HDMI erfolgen. Auch ein Audio-Ausgang (3,5-Millimeter-Klinkenstecker) ist vorhanden. Alle Schnittstellen sind im Standfuß untergebracht, um ein möglichst dünnes Design zu ermöglichen.

Der S2718D kommt im März zum Preis von 700 US-Dollar in USA in den Handel. Euro-Preis und –Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.