Gerücht: Dritte Apple-Watch-Generation mit längerer Akkulaufzeit?

03. Jan 2017 16:00 Uhr - Redaktion

Einst von Herstellern und Analysten als "Next Big Thing" gefeiert und mit rosigen Zukunftsprognosen geschmückt, fristen Smartwatches heute de facto immer noch ein Nischendasein. Im Vergleich zu Smartphones oder Tablets sind die Smartwatch-Verkaufszahlen weiterhin verschwindend gering und im zweiten und dritten Quartal 2016 sogar gesunken. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Dazu gehören beispielsweise die eingeschränkte Funktionalität und die vergleichsweise hohen Preise im Vergleich zu reinen Fitness-Wearables mit Smartphone-Anbindung. Auch das Design spielt eine große Rolle, so gefällt nicht jedem das rechteckige, nur leicht gerundete Gehäuse der Apple Watch. Im dritten Quartal 2016 wurden nach Angaben der Marktforschungsfirma IDC weltweit lediglich 2,7 Millionen Smartwatches verkauft – ein sattes Minus von 51,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahlen für das vierte Quartal 2016 werden in Kürze erwartet – dann wird sich zeigen, ob die zweite, seit Herbst verfügbare Generation von Apples Computeruhr den Markt ankurbeln konnte.









Apple Watch: dritte Generation mit längerer Akkulaufzeit?

Foto: Apple. Foto: Apple.





Unterdessen machen erste Gerüchte über die dritte Apple-Watch-Generation die Runde. Deren Ankündigung wird für den September 2017 – zusammen mit dem iPhone 8 – erwartet. Nach Informationen der "Economic Daily News" soll die Apple Watch 3 eine längere Akkulaufzeit und eine höhere Rechenleistung gegenüber dem Vorgängermodell bieten. Die Publikation beruft sich in ihrem Bericht auf Quellen aus der Zuliefererindustrie. Apple soll demnach im letzten Jahr weltweit 7,5 Millionen Smartwatches abgesetzt haben - deutlich weniger als die prognostizierten zwölf Millionen Stück.

Von einem Mobilfunkchip ist in dem Bericht nicht die Rede – mit einem solchen könnte die Apple Watch nahezu komplett unabhängig vom iPhone genutzt werden. Insidern zufolge scheiterte der Einsatz von UMTS-/LTE-Chips in Apples Computeruhr bislang an deren hohem Energieverbrauch. Aus diesem Grund befasst sich der Hersteller angeblich mit besonders stromsparenden Mobilfunkchips. Im Verbund mit einer gesteigerten Akkukapazität könnte eine UMTS-/LTE-fähige Apple Watch 3 daher durchaus in Reichweite sein.