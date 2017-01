Incipio OX: Akkuhülle mit 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss für iPhone 7 und iPhone 7 Plus

05. Jan 2017 16:00 Uhr - sw

Hülle, Zusatzakku, 3,5-Millimeter-Klinkensteckeranschluss – diese drei Funktionen vereint Incipio OX für iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Die Akkuhülle des kalifornischen Herstellers kommt im Laufe dieses Quartals zum Preis von 59,99 US-Dollar in den Farben Schwarz, Dunkelgrün und Lila in den Handel.









Incipio OX: Akkuhülle mit 3,5-Millimeter-Klinkenstecker für iPhone 7 (Plus).

Bild: Incipio. Bild: Incipio.





Neben einem 3,5-Millimeter-Klinkensteckeranschluss für Kopfhörer und Lautsprecher ist auch ein Lightning-Port vorhanden, um sowohl das Apple-Smartphone als auch den Zusatzakku aufzuladen. Zur Kapazität des in Incipio OX integrierten Akkus liegen noch keine Informationen vor. Die Polycarbonat-Hülle schützt das iPhone 7 bei Stürzen und Stößen.

Der Euro-Preis steht noch nicht fest. In Deutschland werden Incipio-Produkte unter anderem von Amazon vertrieben. Mit Fuze wurde im September ein vergleichbares Produkt angekündigt. Fuze wurde über eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich finanziert, kostet 69 US-Dollar und soll in Kürze auf den Markt kommen.