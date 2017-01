OWC DEC für das neue MacBook Pro: Kombi-Lösung für mehr Speicherplatz und zusätzliche Schnittstellen

05. Jan 2017 17:00 Uhr - sw

Der US-Zubehörhersteller Other World Computing (OWC) hat mit DEC eine Erweiterung für die neue MacBook-Pro-Generation präsentiert. Dabei verfolgt OWC ein neues Konzept: DEC vereint Schnittstellen, Speicherkartenslot und zusätzlichen Speicherplatz in einem flachen Untersatz, der direkt unterhalb des Mobilmacs angebracht und via Thunderbolt 3 verbunden wird.









DEC für das neue MacBook Pro: Zusätzliche Schnittstellen, mehr Speicher und SD-Karten-Slot.

Bild: OWC. Bild: OWC.





Dadurch wird das MacBook Pro etwas dicker – inklusive DEC sind es 2,41 Zentimeter. DEC wird aus Aluminium gefertigt und bietet unter anderem einen Gigabit-Ethernet-Port, drei USB-A-Schnittstellen und einen SD-Speicherkartenslot. OWC will die Hardware mit bis zu vier TB SSD-Speicherkapazität anbieten.

DEC soll im Frühjahr auf den Markt kommen, die Preise stehen noch nicht fest. Auch zum Stromverbrauch und Gewicht hat sich OWC bislang nicht geäußert. Weitere Details sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. OWC hat nach eigenen Angaben mehr als drei Jahre an dem Konzept gearbeitet.