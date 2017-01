SanDisk: Schneller USB-Stick mit 256 GB Speicherkapazität

05. Jan 2017 18:00 Uhr - sw

Die Western-Digital-Tochterfirma SanDisk hat zur Fachmesse CES 2017 in Las Vegas einen hochperformanten USB-Speicherstick vorgestellt. Extreme Pro verfügt über 256 GB Kapazität und soll in puncto Datenübertragungsrate an SSD-Laufwerke heranreichen.









Extreme Pro: Schneller USB-Speicherstick mit USB-A.

Der Hersteller verspricht für Extreme Pro eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 420 MB pro Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von maximal 380 MB pro Sekunde. Der Anschluss an den Computer erfolgt über die USB-A-Schnittstelle, die auf dem Stand von USB 3.1 (erste Generation) implementiert ist.

Extreme Pro soll Ende Januar zum Preis von 179,99 US-Dollar auf den Markt kommen. In Europa wird ein Preis zwischen 150 und 170 Euro erwartet. SanDisk gibt auf das Produkt 30 Jahre Garantie. Auch eine 128-GB-Ausführung ist geplant.