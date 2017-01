Apple: Text-Adventure "Lifeline: Das Experiment" ist Gratis-App der Woche

06. Jan 2017 14:00 Uhr - sw

Apple hat "Lifeline: Das Experiment" (iOS-App-Store-Partnerlink) zur Gratis-App der Woche gekürt. Regulär kostet das ab iOS 8.0 lauffähige Spiel, das auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen vorliegt, 1,99 Euro. Bei "Lifeline: Das Experiment" handelt es sich um ein Text-Adventure, das auch Systemnotifikationen nutzt.









"Die für ihre innovativen, interaktiven Text-Adventures bekannte Lifeline-Serie kommt dieses Mal unheimlich und eiskalt daher. Ein Unbekannter ohne Gedächtnis ist in einem Schneesturm gefangen und bittet dich um Hilfe. Du kannst in Echtzeit mit ihm chatten und entscheidest, wie die packende Geschichte verläuft. Allerdings können unüberlegte Antworten tödliche Folgen haben... Starte einen zweiten Durchlauf und erlebe eine völlig andere Geschichte", so die Spielbeschreibung.

"Lifeline: Das Experiment" erhält im Durchschnitt gute bis sehr gute Bewertungen und ist auch für die Apple Watch verfügbar.