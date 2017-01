Für das neue MacBook Pro: Dock mit Thunderbolt 3, HDMI, Speicherkartenslots und USB-A

12. Jan 2017 14:30 Uhr - sw

Der Zubehörmarkt für die neue MacBook-Pro-Generation kommt immer mehr in Bewegung: der in San Francisco ansässige Hersteller Hyper hat ein Thunderbolt-3-Dock mit mehreren Schnittstellen angekündigt. HyperDrive Compact wird an die linke MacBook-Pro-Seite angedockt und kommt im Februar zum Preis von 99 US-Dollar auf den Markt. Der Vorteil: das Dock kann ständig am Gerät eingesteckt bleiben, da es unterwegs kaum stört.









Das HyperDrive Compact dockt ans neue MacBook Pro an.

Bild: Hyper. Bild: Hyper.





Es bietet eine Thunderbolt-3-Schnittstelle (maximale Datenübertragungsrate: 40 Gbit pro Sekunde), einen USB-C-Port (bis zu fünf Gbit pro Sekunde), zwei USB-A-Anschlüsse (bis zu fünf Gbit pro Sekunde), Speicherkartenslots für SD- und microSD-Karten und einen HDMI-Ausgang. Das MacBook-Pro-Netzteil kann am Thunderbolt-3- oder USB-C-Port eingesteckt werden (bis zu 100 Watt an Thunderbolt 3). Der Thunderbolt-3-Anschluss kann natürlich auch für USB-C-Peripherie genutzt werden.









Das Dock verfügt über ein Aluminiumgehäuse und zeichnet sich durch kompakte Abmessungen (Breite: 114,5 Millimeter, Höhe: 8,5 Millimeter, Tiefe: 28,5 Millimeter) aus. Nach Angaben des Herstellers arbeitet HyberDrive Compact äußerst energieeffizient und soll den Akku des Mobilmacs nicht stark belasten. Der HDMI-Ausgang unterstützt Bildschirme mit bis zu 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholrate von 30 Hz. An Thunderbolt 3 können bis zu zwei 5K-Monitore betrieben werden.

An MacBook-Pro-Modellen mit Touch-Bar-Funktionsleiste und Touch-ID-Fingerabdruckscanner lässt sich HyberDrive Compact auch an der rechten Seite nutzen. Die Crowdfunding-Kampagne für das Produkt war äußerst erfolgreich. Die Macher haben nicht nur die geplanten 100.000 US-Dollar eingesammelt - kurz vor dem Ende der Beteiligungsphase sind bereits über 1,5 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Die Produktion des Docks ist bereits angelaufen, die Auslieferung startet im Februar.