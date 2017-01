Neues Drohnenvideo zeigt den fast fertigen Apple Campus 2

12. Jan 2017 15:30 Uhr - Redaktion

Noch zwei bis drei Monate – dann werden die mehrjährigen Bauarbeiten am neuen Apple-Hauptquartier in Cupertino abgeschlossen sein. Den aktuellen Stand beim Apple Campus 2 zeigt ein neues Video in 4K-Auflösung, das mit einer Drohne aus der Luft aufgenommen wurde. Darin ist gut zu erkennen, dass das runde Hauptgebäude bis auf einige Stellen inzwischen fertig ist und auch an den Nebengebäuden zuletzt gute Fortschritte erzielt wurden.









Der Mac- und iPhone-Hersteller wird sein neues Hauptquartier voraussichtlich ab März oder April beziehen. Die Landschaftsgestaltung wird noch ein wenig länger dauern. Der Campus 2 wurde vom renommierten Architekturbüro "Foster + Partners" entworfen und soll Platz für rund 13.000 Mitarbeiter bieten. Apple strebt eine 100%ige Stromversorgung aus erneuerbaren Energien an, dazu werden auf den meisten Dächern Solarpanele angebracht, außerdem errichtet Apple eine riesige Solaranlage südlich von Cupertino. Die 2400 Glasscheiben des Hauptgebäudes liefert die schwäbische Firma Seele, der Apple-Chef Tim Cook Anfang 2015 einen Besuch abstattete.

Das Auditorium ist für etwa 1000 Personen ausgelegt und soll unter anderem für Produktpräsentationen genutzt werden. Das 71 Hektar große Grundstück hat Apple im Jahr 2010 von HP gekauft. Apple wird das komplette Gelände umfassend begrünen, im Innenhof sind Cafés für die Mitarbeiter geplant. Das Hauptgebäude wurde so konstruiert, dass es auch größeren Erdbeben standhalten kann – Kalifornien ist bekanntlich ein erdbebengefährdetes Gebiet. Auch ein Fitnesszentrum, große Parkhäuser und Tiefgaragen sowie Forschungs- und Entwicklungsgebäude gehören zu der riesigen Anlage. Die Kosten für das Projekt werden auf etwa fünf Milliarden US-Dollar geschätzt.