12. Jan 2017 16:00 Uhr - sw

Eternal Storms Software bietet ein kostenloses Tool an, mit dem verschiedene Mac-Programme über die Siri-Fernbedienung der aktuellen Apple-TV-Generation gesteuert werden können. Das ab OS X El Capitan lauffähige SiriMote lässt sich beispielsweise zur Steuerung der Musikwiedergabe in iTunes oder für Präsentationen in Keynote verwenden.

Neben der Lautstärkenregelung und dem Start-/Stopp-Button lassen sich auch das Touchpad (einfaches Drücken für nächsten Song, längeres Drücken für schneller Vorlauf) und der Menü-Knopf (einfaches Drücken geht zum vorherigen Song zurück, längeres Drücken startet den Rücklauf) nutzen.









SiriMote: Macs mit Siri-Fernbedienung von Apple TV steuern.

Bild: Eternal Storms Software. Bild: Eternal Storms Software.





"So ist es möglich, dass neben iTunes (Abspielen/Pause, Vorspulen, Zurückspulen, Nächster Track, Vorheriger Track) auch QuickTime (Abspielen/Pause, Vorspulen, Zurückspulen), Keynote (Nächste Folie, Vorherige Folie) und VLC (Abspielen/Pause, Vorspulen, Zurückspulen, Nächster Track, Vorheriger Track) kontrolliert werden können, sowie alle anderen Programme, die auf die Mediatasten der Mac-Tastatur reagieren", teilte der Entwickler mit.

Vor der Nutzung ist das Pairing der Bluetooth-Fernbedienung mit dem Mac über die Systemeinstellungen erforderlich. Neben OS X El Capitan oder macOS Sierra wird ein Mac mit Bluetooth 4.x benötigt.