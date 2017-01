Akitio: Thunderbolt-3-LaufwerksgehÃ¤use mit DisplayPort-Anschluss

13. Jan 2017 15:00 Uhr - sw

Der in Kalifornien ansässige Hardwarehersteller Akitio hat mit "Thunder3 Quad Mini" ein Laufwerksgehäuse mit Thunderbolt-3-Anschluss angekündigt. Es bietet Platz für vier Laufwerke und kommt im März zum Preis von 329 US-Dollar auf den Markt.









"Thunder3 Quad Mini" bietet Platz für vier Laufwerke.

Bild: Akitio. Bild: Akitio.





"Thunder3 Quad Mini" ist mit dem 2016er MacBook Pro und künftigen Mac-Modellen mit der Hochleistungsschnittstelle kompatibel. Es können vier 2,5-Zoll-Laufwerke eingebaut werden, unterstützt werden sowohl Festplatten als auch SSDs. Die Bauhöhe der Laufwerke darf zwischen sieben und 15 Millimeter betragen.

Die Besonderheit an dem Produkt: "Thunder3 Quad Mini" verfügt über eine DisplayPort-Schnittstelle zur Ansteuerung eines Bildschirms. Unterstützt werden Monitore mit einer Auflösung von bis zu 4K. 4K-Displays können mit 60 Hz betrieben werden. Zudem ist ein zweiter Thunderbolt-3-Port vorhanden, um weitere Thunderbolt-Hardware in Reihe zu schalten. Auch der Dual-Display-Betrieb an "Thunder3 Quad Mini" ist möglich.









Die Rückseite von "Thunder3 Quad Mini".

Bild: Akitio. Bild: Akitio.





"Thunder3 Quad Mini" ist mit einem großen Lüfter zur Kühlung der Laufwerke ausgestattet und wird mit Thunderbolt-3-Kabel geliefert. Ein RAID-0-System mit vier SSDs erreicht laut Akitio Datenübertragungsraten von bis zu 1500 MB pro Sekunde. In Deutschland sind Akitio-Produkte unter anderem bei Amazon (Partnerlink) erhältlich.