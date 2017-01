SureColor SC-P5000: Neuer Großformatdrucker mit Mac-Unterstützung

17. Jan 2017 16:30 Uhr - sw

Epson hat mit dem SureColor SC-P5000 einen neuen, Mac-kompatiblen Großformatdrucker vorgestellt. Er unterstützt Papierformate bis hin zu DIN A2+ und arbeitet mit Tintenstrahltechnik. Der Nachfolger des Stylus Pro 4900 soll "dank seines HDX Tintensets mit wahlweise Violett oder LLK bis zu 99 Prozent der Pantone Solid Coated Farben" reproduzieren.

Der SureColor SC-P5000 druckt mit einer Auflösung von bis zu 2880 mal 1440 dpi, wird über die USB-Schnittstelle mit dem Mac verbunden und setzt mindestens OS X Snow Leopard voraus. Zum weiteren Funktionsumfang gehören ein Papierfach für bis zu 250 Blatt Normal- oder 100 Blatt Fotopapier, ein automatischer Dokumenteneinzug, Randlosdruck, Unterstützung für Rollenpapier, ein automatischer Papierschneider und ein 6,8-Zentimeter-Display.









SureColor SC-P5000: Mac-kompatibler Drucker für DIN A2+.

Bild: Epson. Bild: Epson.





"Der SureColor SC-P5000 wurde für einen besonders wartungsarmen Betrieb ausgelegt. So sorgen eine neu entwickelte Haube in Verbindung mit speziellen, den Tintennebel abkapselnden Dichtungen sowie ein automatischer Düsentest inklusive automatischer Reinigung für lange, wartungsfreie Produktionen. Die Epson PrecisionCore-Druckkopftechnologie im SureColor SC-P5000 produziert mit der UltraChrome HDX-Tinte bis zu 3,5 pl kleine Tropfen und gewährleistet so herausragende Qualität bei langer Haltbarkeit der Drucke. Wahlweise steht die UltraChrome HDX-Tinte beim SureColor in einer Violett- oder einer LLK-Variante zur Verfügung", teilte der Hersteller mit.

Epson gibt auf das Produkt zwei Jahre Garantie. Der Drucker ist ab sofort verfügbar, der Preis im Fachhandel liegt bei rund 2000 Euro. Optional ist der SureColor SC-P5000 mit eingebautem SpectroProofer (ILS30 Spectrometer) verfügbar (Preis etwa 3200 Euro).