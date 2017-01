Ticker: Firefox 6.0 für iOS erschienen; App-Store-Preiserhöhung in UK wegen Brexit

17. Jan 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Firefox 6.0 für iOS erschienen - neu ist die Möglichkeit, Links aus E-Mail-Clients wie Outlook, Airmail oder Spark im Mozilla-Browser zu öffnen. (iOS-App-Store-Partnerlink). Außerdem bietet das Update Leistungsoptimierungen und Fehlerkorrekturen. +++ App-Store-Preiserhöhung in UK wegen Brexit - wie Apple mitteilte, werden in Großbritannien die Preise in den App-Stores für macOS, iOS, tvOS und watchOS um 25 Prozent angehoben. Grund ist das stark schwächelnde britische Pfund. +++ Rabatt auf Calendar 366 Plus - der ab OS X Yosemite lauffähige Menüleistenkalender wird derzeit für 1,99 statt 9,99 Euro im Mac-App-Store angeboten (Partnerlink).