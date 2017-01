Tipp: Aktuelle Web-Browser für ältere Mac-Betriebssysteme

18. Jan 2017 12:30 Uhr - Redaktion

Anwender, die noch OS X Snow Leopard, OS X Lion oder OS X Mountain Lion einsetzen, haben seit geraumer Zeit ein Problem: Apple versorgt diese Betriebssysteme nicht mehr mit Sicherheitsupdates, zudem setzen aktuelle Web-Browser aller großen Hersteller inzwischen mindestens OS X Mavericks voraus. Dabei sind etliche User noch auf ältere OS-X-Versionen angewiesen, beispielsweise weil sie mit neueren Betriebssystemen inkompatible Programme nutzen müssen oder weil der Mac kein neueres OS X unterstützt.

Vor allem das Surfen im Web ist mit veralteten Browsern ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko. Zwar bietet Mozilla mit Firefox 45 ESR derzeit noch eine ältere, ab OS X 10.6 lauffähige Browser-Version an, in die wichtige Sicherheitsupdates eingepflegt werden, doch damit ist im März mit Version 45.8 Schluss. Die nächste Firefox-ESR-Ausführung 52 (ESR steht für Extended Support Release = Langzeitsupport) wird mindestens OS X Mavericks benötigen.









Waterfox: Aktueller Web-Browser für OS X 10.4 oder neuer.

Bild: waterfoxproject.org.





Der Ausweg aus dieser Situation nennt sich Waterfox: eine auf Performance getrimmte Adaption von Firefox, die auch auf älteren Mac-Betriebssystemen läuft (ab OS X 10.4; 64-Bit-Intel-Prozessor erforderlich) und regelmäßig gepflegt und mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Waterfox befindet sich auf dem Stand der aktuellen Firefox-Version 50.1. Das Programm unterstützt Firefox-Erweiterungen sowie die Mozilla-Synchronisationsfunktion, das deutsche Sprachpaket muss separat heruntergeladen werden. Entwickelt wird Waterfox von Alex Kontos auf Grundlage des frei zugänglichen Firefox-Quellcodes.

Weitere Tipps für Web-Browser, die auf älteren Mac-Betriebssystemen laufen und weiterentwickelt werden, sind TenFourFox und leopard-webkit. Bei TenFourFox handelt es sich um einen Firefox-basierten Browser für PowerPC-Macs mit OS X 10.4 und OS X 10.5. leopard-webkit nutzt neuere Builds der Safari-Engine WebKit, um einen Browser für PowerPC- und Intel-basierte Macs unter OS X 10.5 und OS X 10.6 bereitzustellen. leopard-webkit wurde allerdings seit September nicht mehr aktualisiert und ist daher momentan nur eingeschränkt zu empfehlen.

In puncto E-Mail-Clients führt für ältere Macs kein Weg an Thunderbird vorbei: der E-Mail-Client von Thunderbird läuft in der aktuellen Version 45.6 ab OS X Snow Leopard.