App-Rabatte: Pixelmator für iOS, File Cabinet Pro für den Mac

24. Jan 2017 13:00 Uhr - sw

Die iOS-Version der beliebten Bildbearbeitungssoftware Pixelmator (Partnerlink) wird vorübergehend mit einem Rabatt angeboten – für 0,99 statt 4,99 Euro. Die App läuft ab iOS 9.1, liegt auch auf Deutsch vor und stellt einen Großteil des Funktionsumfanges der Mac-Fassung auf iPhone, iPad und iPod touch bereit.









Dazu gehören unter anderem zahlreiche Mal-, Farbkorrektur-, Auswahl- und Retuschewerkzeuge, Unterstützung für Ebenen (inklusive Ebenenstile), Erstellung von Foto-Collagen, verschiedene Effekte, Kompatibilität mit Photoshop-Dateien, ein Textwerkzeug und eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Die App unterstützt Handoff (eine am iPad begonnene Arbeit kann am Mac nahtlos fortgesetzt werden) und synchronisiert Dateien zwischen der Mac- und der iOS-Version via iCloud. Pixelmator für iOS kann Bilder mit maximal acht Megapixeln Auflösung bearbeiten.

Stark vergünstigt gibt es kurzzeitig den Dateimanager File Cabinet Pro (Mac-App-Store-Partnerlink): er wird für 1,99 statt 29,99 Euro angeboten. File Cabinet Pro verwaltet beliebige Dateien, auf die über ein systemweites Menü zugegriffen werden kann. Das englischsprachige Programm setzt mindestens OS X Yosemite voraus, bietet gängige Funktionen für die Dateiorganisation (Verschieben, Umbenennen, Komprimieren, Verschlagworten, Löschen, Erstellen von Ordnern...), einen Media-Player und einen Texteditor.