Office 365: Microsoft bietet Datenspeicherung in Deutschland an

24. Jan 2017 14:15 Uhr - sw

Hierzulande zögern viele Firmen nach wie vor bei der Nutzung von Cloud-Diensten, da die Datensicherung meistens auf ausländischen Servern erfolgt. Der Grund für das Zögern sind in vielen Fällen datenschutzrechtliche Bedenken und Vorschriften. Microsoft bietet Unternehmenskunden, die die Office-Suite des Herstellers auf Cloud-Basis einsetzen wollen, nun eine Lösung für das Problem: die Speicherung von Daten (Dokumente, Bilder, E-Mails...) ausschließlich auf Servern in Deutschland.

In Kooperation mit der Telekom hat Microsoft Serverkapazitäten an den Standorten Magdeburg und Frankfurt am Main angemietet. Das Angebot richtet sich laut Microsoft besonders an datensensible Branchen mit strengen Datenschutz- und Compliance-Richtlinien, wie dem öffentlichen Sektor und Bildungswesen oder der Finanzindustrie. Der Aufpreis von Office 365 Deutschland gegenüber der regulären Office-365-Variante (mit internationaler Datenspeicherung) beträgt rund 25 Prozent.









"Office 365 Deutschland bietet die vertrauten Office 365 Dienste der Microsoft Cloud aus deutschen Rechenzentren: Das zusätzliche Angebot umfasst unter anderem die Desktopversionen der kompletten Office-Suite (z. B. PowerPoint, Word, Excel, Outlook), Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business und OneDrive for Business sowie die Project Online Produktfamilie und Visio Pro", teilte das Unternehmen heute mit. Das neue Angebot können Firmenkunden aus der gesamten Europäischen Union nutzen.

Der bekannte Online-Speicherdienst Dropbox ist einen ähnlichen Weg gegangen und stellt seit Herbst 2016 Server in Deutschland bereit.