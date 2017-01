"UltraFine 5K Display": In USA sofort lieferbar, in Europa kaum zu bekommen, Problemberichte häufen sich

24. Jan 2017 16:00 Uhr - Redaktion

Einen Monat nach dem Verkaufsstart des "UltraFine 5K Display" lässt sich die Liefersituation des hochauflösenden 27-Zoll-Bildschirms mit einem Wort treffend beschreiben: unübersichtlich. Während die Gemeinschaftsentwicklung von LG und Apple in den USA sofort verfügbar ist, gibt es in Europa mehrwöchige Lieferzeiten, die sich von Land zu Land unterscheiden – in der Schweiz wird das Produkt gar nicht erst angeboten.

Die Lieferzeit für das "UltraFine 5K Display" liegt in Großbritannien bei zwei bis drei Wochen, in Frankreich bei zwei bis vier Wochen, in Deutschland bei vier bis sechs Wochen und in Österreich bei satten sechs bis acht Wochen. Im Schweizer Apple-Online-Shop fehlt von dem Monitor jede Spur.

Die Gründe für dieses Verfügbarkeitschaos sind unklar. Zwar beliefert Apple seinen Heimmarkt USA gerne bevorzugt, aber normalerweise erhalten auch andere wichtige Märkte regelmäßig neue Lieferungen begrenzt verfügbarer Produkte. Die enorme Diskrepanz zwischen der USA- und der Europa-Verfügbarkeit des "UltraFine 5K Display" ist äußerst ungewöhnlich.

Beim kleineren Modell "UltraFine 4K Display" (21,5 Zoll) ist die Situation ähnlich: in den USA bei Apple auf Lager, in Europa mehrwöchige Lieferzeiten, in der Schweiz nicht im Angebot. Allerdings ist das bei diesem Produkt eher zu verschmerzen, da am Markt alternativ zahlreiche 4K-Bildschirme anderer Hersteller sofort verfügbar sind. 5K-Displays sind jedoch noch rar gesät – zumal Apple den Monitor bis Ende März mit einem Rabatt anbietet.









"UltraFine 5K Display": in Europa mehrwöchige Lieferzeiten.

Bild: LG. Bild: LG.





Unterdessen mehren sich die Beschwerden von Nutzern des "UltraFine 5K Display". Sie berichten unter anderem über Schwierigkeiten beim Beenden des Ruhezustands, sporadischen Ausfällen der Bilddarstellung sowie von Verbindungs- und Stabilitätsproblemen im Zusammenspiel mit dem neuen MacBook Pro. Allerdings ist anzumerken, dass es auch Anwender gibt, die nach eigener Aussage mit dem Thunderbolt-3-Bildschirm keinerlei Probleme haben. Es dürfte sich dabei um typische Kinderkrankheiten eines neuen Produkts handeln, die nach und nach per Softwareupdates behoben werden. Ob das gestern veröffentlichte macOS 10.12.3 diesbezüglich Besserung bringt, ist noch nicht bekannt.

Unmut hat Apple allerdings mit der Sperrung der Bewertungsfunktion für das "UltraFine 5K Display" in seinem Online-Shop auf sich gezogen. Dort hatten sich betroffene User unter anderem über die Probleme mit dem Ruhezustand beschwert (die Debatte geht dort jetzt im Kommentarbereich des "UltraFine 4K Display" weiter). Diese Maßnahme ist nicht neu – für das Betriebssystem macOS Sierra lässt der Hersteller ebenfalls keine Rezensionen zu.

Die Softwarequalität wird bei Apple-Produkten immer mehr zum Thema, die jüngsten Negativbeispiele sind verschiedene Probleme mit der neuen MacBook-Pro-Generation (die jedoch inzwischen weitgehend mit macOS 10.12.2 und macOS 10.12.3 ausgeräumt sein dürften), der Ärger mit der PDF-Engine von macOS Sierra und nun die von etlichen Usern gemeldeten Schwierigkeiten mit dem "UltraFine 5K Display". Auch mit OS X Yosemite (WLAN-Probleme) und OS X El Capitan (Schwierigkeiten mit der USB-Unterstützung) gab es zu Beginn enorme Probleme.

Vor diesem Hintergrund unsere klare Empfehlung: mit dem Kauf eines neuen Produkts (bzw. der Installation eines neuen Betriebssystems) sollte grundsätzlich erst zwei bis drei Monate gewartet werden, bis die diversen Kinderkrankheiten beseitigt wurden. Dies gilt nicht nur für Computer, Tablets oder Smartphones, sondern auch für Zubehör, Fernseher, Spielkonsolen oder andere frisch eingeführte Elektronikprodukte. Dies schont die Nerven und oftmals auch den Geldbeutel, da die Preise nach einiger Zeit meist deutlich sinken.