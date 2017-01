Apple: Support-App jetzt auch in Deutschland verfügbar

25. Jan 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Ende 2016 veröffentlichte Apple in den USA und in den Niederlanden eine Support-App, mit der der Hersteller die technische Unterstützung der Anwender verbessern will. Ab sofort ist diese App auch im deutschen iOS-App-Store (Partnerlink) verfügbar.









Apple: Neue Support-App für iPhone und iPad.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Gleichzeitig hat Apple der Software ein Update spendiert. Die Version 1.0.3 bietet nicht näher beschriebene Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen. Apple Support ist kostenlos und liegt auf Deutsch, Englisch, Französisch und weiteren Sprachen vor. Die Veröffentlichung der App in anderen Ländern, darunter Österreich und die Schweiz, wird für die kommenden Monate erwartet.

Die App liefert unter anderem Antworten auf Fragestellungen zu den eigenen Apple-Produkten, ermöglicht Support-Anfragen bei Apple via Chat oder Telefon und zeigt Apple-Ladengeschäfte sowie autorisierte Apple-Service-Provider in der Nähe an, um beispielsweise Hardware für Reparaturen abzugeben. Die App setzt das iOS 9.0 oder neuer voraus und listet außerdem alle Apple-Geräte, die mit dem eigenen Account verknüpft sind, auf.