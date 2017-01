Neue Erweiterung für Lebenssimulation "Die Sims 4"

25. Jan 2017 16:15 Uhr - sw

Für die beliebte Lebenssimulation "Die Sims 4" ist eine neue, auch auf dem Mac lauffähige Erweiterung erschienen, die die Erstellung von Vampir-Sims mit besonderen Fähigkeiten ermöglicht. "Die Sims 4 Vampire" kostet 19,99 Euro und soll Spielern neue Möglichkeiten verschaffen, ihren Geschichten einen dunklen und etwas verrückten Touch zu verleihen, teilte Electronic Arts mit.

Die Erweiterung liegt auch auf Deutsch vor, läuft ab OS X Lion und setzt das Hauptspiel voraus, das zu Preisen ab 59,99 Euro erhältlich ist. "Die Sims 4" lässt sich über die Plattform Origin 48 Stunden lang kostenlos testen. "Die Sims 4 Vampire" führt eine neue, düstere Welt namens "Forgotton Hollow" ein, die zum neuen Vampir-Setting passt und bei der die Nächte besonders lange dauern.









Aus der Spielbeschreibung: "Verwandle deine Sims in mächtige Vampire und lebe ewig an einem neuen gruseligen Ort in Die Sims 4 Vampire. Erschaffe mit brandneuen Tools verschiedene Vampire und schalte einzigartige Kräfte frei, um deinen Sims übernatürliche Fähigkeiten zu verleihen. Flüchte nach Forgotten Hollow, baue einen Unterschlupf und umgib dich mit anderen Unsterblichen.

Setze übernatürliche Kräfte frei. Verdiene und nutze Dutzende einzigartiger Kräfte, mit denen Vampire die Gedanken anderer Sims steuern und spirituelle Energie beschwören können. Gleiche deine Fähigkeiten aus, indem du Schwächen wählst und neue Kräfte freischaltest, wenn du in epischen Duellen deinen Rang verbesserst.

Im dunklen, nebelverhangenen Gebiet von Forgotten Hollow können Vampire Kontakte knüpfen und sich entspannen. Besuche die verlassene Villa, um ihre Geheimnisse zu entschlüsseln, sammle Zutaten für schauerliche neue Rezepte oder baue deinen eigenen Unterschlupf, um dort zu wohnen."