Ticker: Rabatt auf WLAN-Repeater von AVM; Web-Version von Freeciv erhält 3D-Grafik

27. Jan 2017 23:30 Uhr - Redaktion

Rabatt auf WLAN-Repeater von AVM - bei Amazon ist der Fritz!WLAN Repeater 450E derzeit für 39,49 statt 59 Euro erhältlich (Partnerlink). Das Gerät erhöht die Reichweite von WLAN-Netzen (802.11n/g/b), kann an jeder Steckdose betrieben werden, unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 450 Mbit pro Sekunde und ist mit allen gängigen WLAN-Routern kompatibel. Auch ein Ethernet-Port ist vorhanden. +++ Web-Version von Freeciv erhält 3D-Grafik - gespielt werden kann das kostenlose Strategiespiel ohne Installation in allen modernen Web-Browsern mit WebGL-Unterstützung. Freeciv ist an den Klassiker Civilization angelehnt. +++ Update für Firefox - die Version 51.0.1 des Web-Browsers behebt ein Problem mit der Multiprozess-Architektur sowie weitere Fehler.