Leo's Fortune: Von Apple ausgezeichnetes Abenteuerspiel für tvOS veröffentlicht

30. Jan 2017 14:00 Uhr - sw

Das im Jahr 2014 mit einem Apple-Design-Award prämierte Adventure Leo's Fortune steht seit kurzem auch in einer Apple-TV-Version (Partnerlink) im tvOS-App-Store zum Download bereit. Leo's Fortune kostet 4,99 Euro, liegt auch auf Deutsch vor und kann mit Apple-TV-kompatiblen Controllern gespielt werden. Bislang gab es das Abenteuerspiel nur für Macs, iPhones und iPads.









"Leo's Fortune ist ein Plattform-Abenteuer, in dem du dich auf die Suche nach dem verschlagenen und geheimnisvollen Dieb deines Goldes machst. Wunderschöne handgezeichnete Levels lassen Leos Geschichte in diesem epischen Abenteuer lebendig werden. Durchquere weitläufige Umgebungen - moosige Wälder, staubige Wüsten, Piratenstädte und verschneite Bergketten. Überlebe gemeine Fallen und löse physikbasierte Rätsel in 24 Levels voller tückischer Abenteuer. Folge der Goldspur und finde die Wahrheit über Leos gestohlenes Vermögen heraus.

Schließe Leo's Fortune ab, um den HC-Modus freizuschalten: Versuche das Spiel zu beenden, ohne zu sterben, um einen ganz besonderen Preis freizuschalten! Tritt gegen deine Game-Center-Freunde an, um so viele Levels wie möglich in der schnellstmöglichen Zeit zu schaffen", so die Spielbeschreibung.

Leo's Fortune ist Ende 2015 im Mac-App-Store (Partnerlink) erschienen.