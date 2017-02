"Pillars of Eternity": Zweiter Teil des Rollenspiels kommt – auch für den Mac

01. Feb 2017 12:00 Uhr - sw

Mit "Pillars of Eternity" wollte Obsidian Entertainment vor zwei Jahren an Rollenspiel-Klassiker wie Baldur's Gate oder Icewind Dale anknüpfen – und war erfolgreich. Auf Steam erhielt das Spiel bislang 8000 im Durchschnitt sehr positive Bewertungen. Aufgrund des großen Erfolgs folgt nun der zweite Teil: "Pillars of Eternity II: Deadfire".

Das Projekt wurde binnen kurzer Zeit im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne finanziert. 1,1 Millionen US-Dollar hatten sich die Macher als Finanzierungsziel gesetzt, 23 Tage vor dem Ablauf der Kampagne sind bereits fast 1,9 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Das Interesse an klassischen Rollenspielen ist demnach unverändert hoch.









"Pillars of Eternity II: Deadfire" soll im ersten Quartal 2018 für Mac, Linux und Windows erscheinen. Da Verzögerungen bei der Spieleentwicklung allerdings nicht ungewöhnlich sind, könnte es auch Frühjahr oder Sommer 2018 werden, bis das Spiel in einer ersten Version fertig ist. "Pillars of Eternity II: Deadfire" soll auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen vorliegen, wobei eine Vertonung nur auf Englisch geplant ist.

Die Entwickler versprechen für den zweiten Teil eine neue und sehr umfangreiche Geschichte, verbesserte Grafiken mit einem dynamischen Wettersystem, intelligentere Computergegner, zusätzliche Charaktere und eine riesige Welt (zu Lande und zu Wasser), die es zu erkunden gilt. Die Story soll direkt an den ersten Teil anknüpfen, wobei alte Spielstände den Start des neuen Abenteuers beeinflussen können. "Pillars of Eternity II: Deadfire" kann zu Preisen ab 29 US-Dollar vorbestellt werden, die Systemanforderungen stehen noch nicht fest.

"Pillars of Eternity bringt mutige Helden, tapfere Abenteuergruppen und epische Abenteuerreisen wie aus Baldur's Gate zurück, mischt sie mit intensiven Kämpfen und spannenden Dungeon-Erkundungen im Stil von Icewind Dale und rundet das Ganze in bester Planescape: Torment-Manier mit einer fesselnden Geschichte voller Wendungen und Emotionen ab", so Obsidian Entertainment über den ersten Teil des Spiels.