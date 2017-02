Twelve South: MagicBridge kombiniert Magic Keyboard mit Magic Trackpad 2

01. Feb 2017 14:00 Uhr - sw

Der US-Zubehörhersteller Twelve South hat eine Halterung angekündigt, die Apples drahtlose Eingabegeräte miteinander verbindet. MagicBridge nimmt die Tastatur Magic Keyboard sowie das mit Force-Touch-Technik ausgestattete Magic Trackpad 2 auf und sorgt so für einen aufgeräumten Arbeitsbereich.

MagicBridge wird aus weißem Kunststoff gefertigt, der die Bluetooth-Signale nicht blockiert und optisch zu den Apple-Eingabegeräten passt. Aussparungen für die Ein-/Ausschalter und die Ladeschnittstellen von Magic Keyboard und Magic Trackpad 2 sind vorhanden.









Wie beim (weiterhin erhältlichen) Vorgänger MagicWand (für Apples alte Bluetooth-Tastatur und das Magic Trackpad 1) kann das Trackpad entweder links oder rechts von der Tastatur platziert werden. Silikoneinlagen in der Halterung verhindern Kratzer an den Eingabegeräten. An der Unterseite von MagicBridge sorgen Silikonfüße für einen stabilen Halt.

MagicBridge ist ab sofort zum Preis von 34,99 US-Dollar direkt beim Hersteller erhältlich. Der Vertrieb in Europa (über Amazon und Fachhändler) startet in einigen Wochen.