macOS 10.12.4: Night-Shift-Modus benötigt Mac ab Baujahr 2012

01. Feb 2017 17:00 Uhr - Redaktion

Es hatte sich nach dem Start des öffentlichen Betatests von macOS 10.12.4 bereits abgezeichnet, nun besteht Klarheit: wie ein Entwickler herausgefunden hat, steht der Night-Shift-Modus nur auf Macs ab dem Baujahr 2012 zur Verfügung. Auf älteren Systemen lässt sich die Funktion nicht nutzen.

Der Night-Shift-Modus gehört zu den wichtigsten Neuerungen des Betriebssystemupdates macOS 10.12.4, das seit letzter Woche als Betaversion vorliegt und dessen Fertigstellung für den März erwartet wird. Die von iPhone, iPad und iPod touch bekannte Funktion verschiebt in den Abendstunden die Farben des Displays hin zum wärmeren Ende des Spektrums (durch Reduzierung des Blaulichtanteils). Dadurch soll eventuellen Einschlafproblemen vorgebeugt werden. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass ein zu hoher Blaulichtanteil das Einschlafen erschweren kann (nicht muss).









Der Night-Shift-Modus von macOS 10.12.4 wird entweder automatisch bei Sonnenuntergang und –aufgang aktiviert bzw. abgeschaltet oder der Anwender legt selbst Zeiten fest oder schaltet die Funktion per Hand ein. Die Night-Shift-Konfiguration erfolgt über die Systemeinstellungen => Monitor => Night Shift, die manuelle Aktivierung kann beispielsweise per Mitteilungszentrale oder via Siri erfolgen. Auch ein Regler für die Farbtemperatur ist vorhanden.

Apple hat sich zu den Systemanforderungen des Night-Shift-Modus bislang nicht geäußert. Die Funktion lässt sich auf Macs ab Baujahr 2012 sowohl mit internen als auch mit externen Bildschirmen nutzen. Eine Vorabfassung von macOS 10.12.4 kann von Mitgliedern des Betatest- und Entwicklerprogramms heruntergeladen werden.