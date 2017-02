Epson: Mobiler Dokumentenscanner mit WLAN, Akku und Mac-Unterstützung

02. Feb 2017 14:00 Uhr - sw

Epson hat mit dem WorkForce DS-360W einen neuen A4-Dokumentenscanner angekündigt, der sich dank seiner kompakten Abmessungen und des integrierten Akkus ideal für den mobilen Einsatz eignet. Er bietet einen automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 20 Blatt, eine Duplex-Scan-Funktion und eine Auflösung von maximal 1200 mal 1200 dpi.

Der WorkForce DS-360W wird drahtlos per WLAN (802.11b/g/n) an den Mac angebunden und setzt mindestens OS X Lion voraus. Alternativ kann der Anschluss via USB 3.0 erfolgen – über diese Schnittstelle wird zugleich der Akku aufgeladen. Eingelesene Dokumente können auf Wunsch automatisch als editierbare Textdateien in Formaten wie Word oder PDF gespeichert werden.









WorkForce DS-360W: Mac-kompatibler Dokumentenscanner mit WLAN und Akku.

Foto: Epson. Foto: Epson.





Bei geringer Auflösung (300 dpi) soll der WorkForce DS-360W bis zu 25 Seiten pro Minute einlesen können. Der Scanner ist für Papierstärken zwischen 52 und 230 g/m2 ausgelegt. Die Steuerung des Scanners ist außerdem mit der kostenlosen iPhone-/iPad-App Epson DocumentScan (iOS-App-Store-Partnerlink; läuft ab iOS 8.0) möglich.

Der WorkForce DS-360W kostet bei Epson 403,41 Euro. Im Handel ist er günstiger zu haben, beispielsweise bei Cyberport (Partnerlink) für 325 Euro. Eine Ausführung ohne WLAN und ohne Akku (nur USB; ebenfalls Mac-kompatibel), der WorkForce DS-310 (Partnerlink), wird für 251 Euro angeboten.