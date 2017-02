Ticker: Rabatt auf Adobe-Software; Git-Client Tower erhält Touch-Bar-Unterstützung; Apple erweitert Fifth-Avenue-Store

02. Feb 2017 16:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf Adobe-Software - Cyberport bietet ein Bundle mit der Bildbearbeitung Photoshop Elements 15 und der Videobearbeitung Premiere Elements 15 kurzzeitig für 69,90 statt 148,75 Euro an (Partnerlink; DVD). Beide Programme liegen auf Deutsch vor und laufen ab OS X Yosemite. +++ Git-Client Tower erhält Touch-Bar-Unterstützung - die Version 2.6 führt führt Unterstützung für die OLED-Funktionsleiste des neuen MacBook Pro ein und verbessert die Leistung sowie die Git-LFS-Unterstützung. +++ Apple erweitert Fifth-Avenue-Store - das Aushängeschild von Apples Ladenkette in New York wird derzeit umgebaut, die Fläche wird mehr als verdoppelt (auf 7150 Quadratmeter).