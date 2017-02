Ticker: Updates für Little Snitch und coconutBattery; Neuer iPhone-Werbespot

07. Feb 2017 15:15 Uhr - Redaktion

Update für Little Snitch - die Version 3.7.3 der Firewall-Software beseitigt eine selten auftretende Absturzursache (Kernel-Panic) sowie ein Problem mit Notifikationen. +++ Neuer iPhone-Werbespot - der einminütige Clip zeigt Videos, die im Rahmen der neuen Kampagne "One Night on iPhone 7" mit den aktuellen Apple-Smartphones aufgenommen wurden. Der Hersteller will damit zeigen, dass sich mit iPhone 7 (Plus) auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen anfertigen lassen. +++ coconutBattery 3.5.1 erschienen - das Update beseitigt eine Absturzursache bei Nutzung von Austauschakkus sowie ein weiteres Problem. Das Gratis-Tool gibt umfangreiche Informationen zu MacBook-Akkus aus und bietet eine Restlaufzeitanzeige.