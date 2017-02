Tim Cook: Apple hat 800 Zulieferer in Deutschland

08. Feb 2017 16:30 Uhr - sw

Apple-Chef Tim Cook hat seine Europa-Tour fortgesetzt. Nachdem er zu Wochenbeginn in Frankreich war und Überlegungen für ein Ladengeschäft an der geschichtsträchtigen Prachtstraße Champs-Élysées in Paris bestätigte, stattete er nun Deutschland einen Besuch ab.





Bewundernswerte, außergewöhnliche Handwerkskunst bei unserem Zulieferer Dula heute Morgen in Vreden ????????. Vielen Dank für die Tour! pic.twitter.com/va4n6oqtCn — Tim Cook (@tim_cook) 7. Februar 2017





Cook ließ sich unter anderem die Möbel-Manufaktor Dula in der Nähe von Münster zeigen. Dula stellt Tische und andere Einrichtungsgegenstände für Apples Retailkette her und stattet außerdem die neue Apple-Unternehmenszentrale in Cupertino aus. Dula liefere "bewundernswerte, außergewöhnliche Handwerkskunst", ließ der Apple-CEO via Twitter verlauten.

Nach Angaben von Cook hat Apple rund 45.000 Zulieferer in Europa, 800 davon in Deutschland, darunter Bayers Kunststoff-Tochterfirma Covestro, der Glasfassaden-Spezialist Seele und der Klebstoff-Hersteller Henkel. Europa sei sehr wichtig für Apple. Letztes Jahr hätten alle europäischen Zulieferer einen Umsatz von insgesamt elf Milliarden Euro mit Apple-Aufträgen erzielt, so Cook weiter. Auch die Eröffnung eines weiteren Ladens in Köln wurde bestätigt, was jedoch längst ein offenes Geheimnis ist.