Mac-Client für Google-Docs-Konkurrent Dropbox Paper

09. Feb 2017 12:15 Uhr - sw

Ende Januar hat der Online-Speicherdienst Dropbox den Startschuss für seinen Google-Docs-Konkurrenten gegeben. Mit dem kostenlosen Angebot Dropbox Paper können mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Wer Dropbox Paper nicht im Web-Browser nutzen will, kann auf einen inoffiziellen Mac-Client ausweichen.









"Paper for Mac" verfrachtet die Web-Anwendung in ein Mac-Programm, der Funktionsumfang ist identisch. Die von William Bout entwickelte Open-Source-Software unterstützt den Vollbildmodus, kann im Dock abgelegt werden und läuft ab OS X El Capitan. "Paper for Mac" befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, die noch einige Einschränkungen hat – beispielsweise funktionieren externe Links derzeit nicht.

Dropbox Paper bietet gängige Textformatierungsfunktionen und unterstützt das Erstellen von Tabellen und Aufgabenlisten sowie das Einbetten von Bildern und Videos. Die gemeinsam bearbeiteten Dokumente bieten außerdem die Möglichkeit der Kommentierung. Alle Änderungen sämtlicher Nutzer werden sofort synchronisiert. Dadurch kann der Anwender sehen, an welcher Stelle des Dokuments die Kollegen gerade arbeiten. Aufgaben lassen sich bestimmten Mitarbeitern zuweisen und mit Terminen versehen. Ebenfalls an Bord sind ein Präsentationsmodus und Abgleich mit Google Calendar.