Ticker: Arbeit an HEVC-Nachfolger beginnt; Apple will neuen Standard für 3D-Grafik im Web; Rabatt auf Bridge Constructor

09. Feb 2017 18:30 Uhr - Redaktion

Arbeit an HEVC-Nachfolger beginnt - gesucht wird ein neuer Algorithmus, der eine doppelt so hohe Komprimierung wie H.265 alias HEVC bietet. Bis Ende 2020 soll das effiziente Komprimierungsverfahren verfügbar gemacht werden. +++ Apple will neuen Standard für 3D-Grafik im Web - eine von WebKit-Entwicklern erdachte Programmierschnittstelle soll die Leistung moderner Grafikchips besser ausschöpfen können als der aktuelle WebGL-Standard. WebGPU soll auf den Grafik-Engines Metal, Vulkan und Direct3D aufsetzen. +++ Rabatt auf Bridge Constructor - alle vier Teile der Brückenbausimulation werden im iOS-App-Store kurzzeitig für 2,99 statt 6,99 Euro angeboten, die einzelnen Spiele kosten 0,99 statt 1,99 Euro (Partnerlink).