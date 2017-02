Update für Internet-Telefonie-Software Skype erschienen

09. Feb 2017 11:15 Uhr - sw

Microsoft hat den Mac-Client für den Internet-Telefonie-Dienst Skype in der Version 7.46 (47 MB, mehrsprachig) veröffentlicht. Das Update bietet mehrere Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen und behebt diverse Fehler. Außerdem ist es nun möglich, Bilder aus dem Apple-Programm Fotos per Drag & Drop in ein Chatfenster von Skype zu ziehen. Dies funktioniert allerdings nur unter macOS Sierra.









Screenshot von Skype.

Bild: Microsoft. Bild: Microsoft.





Skype 7.46 setzt OS X Mavericks oder neuer voraus. Die neue Version steht auch über die in dem Programm integrierte Aktualisierungsfunktion zum Download bereit. Die kostenlose Basisversion von Skype ermöglicht Audio- und Videoübertragungen per Internet und Textchats. Funktionen wie Festnetzanbindung, SMS-Unterstützung, Gruppen-Videoanrufe und Gruppen-Bildschirmfreigabe sind kostenpflichtig. Seit November lässt sich Skype auch ohne Account nutzen.

Im Herbst hat Microsoft die Mac-Version von "Skype for Business" fertiggestellt. Es handelt sich dabei um eine für den Unternehmenseinsatz konzipierte Ausführung der Software. Sie erfordert mindestens OS X El Capitan, ist kostenpflichtig und bietet unter anderem einen Kalender zum Planen und Teilnehmen an Audio- oder Videokonferenzen, Funktionen zum Teilen von Bildschirminhalten und Integration mit Microsoft Office. An Konferenzen können bis zu 250 Personen teilnehmen.