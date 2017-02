Apple: Bundle mit Final Cut Pro X und Logic Pro X jetzt auch in Europa erhältlich

10. Feb 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Apple bietet das in der vergangenen Woche eingeführte "Pro Apps Bundle" für den Bildungsbereich ab sofort auch in Europa an. Es kostet in Deutschland und in Österreich 229,99 Euro und in der Schweiz 219 Franken. Das Softwarepaket besteht aus den Programmen Final Cut Pro X (Videobearbeitung), Logic Pro X (Musikproduktion), Motion (Animationen und Effekte), Compressor (Encoding und Ausgabe) und MainStage (Musiksoftware für Live-Auftritte).









Softwarebundle mit fünf Anwendungen.

Bild: Apple.





Die Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf dieser fünf Anwendungen beträgt 400 Euro. Erhältlich ist das Bundle in Apples Online-Shop für den Bildungsbereich. Es kann von Schülern, Studenten, Lehrern, Dozenten sowie von Bildungseinrichtungen und ihren Mitarbeitern erworben werden. Nach dem Kauf verteilt Apple entsprechende Gutscheincodes für den Mac-App-Store, die zum Download der Programme berechtigen.

"Die Codes werden normalerweise innerhalb eines Werktags geliefert, gelegentlich kann es jedoch etwas länger dauern", so der Hersteller.