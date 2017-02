Optimiert für iOS und Mac: Apple liefert BeatsX-Kopfhörer aus

10. Feb 2017 12:45 Uhr - sw

Mit mehrmonatiger Verspätung ist heute die Auslieferung der drahtlosen BeatsX-Kopfhörer angelaufen. Das im September angekündigte Produkt der Apple-Tochterfirma Beats Electronics sollte eigentlich im Herbst auf den Markt kommen, der Verkaufsstart wurde jedoch von Apple ohne Angaben von Gründen verschoben.

Die BeatsX kosten 149,95 Euro bzw. 149 Franken und sind in Apple-Ladengeschäften und im Online-Shop des Unternehmens erhältlich. Die In-Ear-Kopfhörer sind wie die AirPods mit dem W1-Chip ausgestattet, der einen energiesparenden Betrieb, eine qualitativ hochwertige Tonausgabe und das schnelle Pairing mit iPhone, Mac, Apple Watch und iPad ermöglichen soll. Die Bluetooth-Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden und einen schnellen Lademodus, der laut Beats Electronics nach fünf Minuten Aufladen eine Wiedergabe von maximal zwei Stunden erlaubt.









Zum weiteren Funktionsumfang gehören ein Halsband, ein Mikrofon sowie Tasten zur Musiksteuerung, Lautstärkeregelung und Aktivierung des Sprachassistenten Siri. Die BeatsX werden mit Ohrstöpseln in vier verschiedenen Größen geliefert und in Schwarz und Weiß angeboten. Varianten in Blau und Grau folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

"BeatsX sorgen mit optimierter Geräuschisolierung und authentischem, klaren Sound dafür, dass du deine Musik genauso hörst, wie es sein soll. Ein fortschrittliches Akustikdesign liefert saubere, höhere Töne und rauschfreie Bässe für fast natürliche Tonwerte in unterschiedlichsten Musikrichtungen. [...]

Das einzigartige Flex-Form Kabel passt sich dir an, verschiedene Ohreinsätze sorgen für guten Tragekomfort und Wingtips liefern Stabilität. Und wenn du sie mal nicht trägst, sorgen Magneten dafür, dass deine Kopfhörer sich nicht verhaken und sie sich zum Mitnehmen leicht aufrollen lassen", so Apple.

Die BeatsX setzen macOS Sierra, iOS 10 bzw. das watchOS 3 voraus.