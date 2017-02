Apple: Update für Mac-Version von Musiksoftware GarageBand (Update)

13. Feb 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Apple hat heute die Musiksoftware GarageBand in der Version 10.1.6 veröffentlicht (Mac-App-Store-Partnerlink). Das Update wartet mit Stabilitätsverbesserungen und Fehlerkorrekturen auf. Einzelheiten zu den behobenen Fehlern nannte der Hersteller allerdings nicht.









GarageBand für den Mac liegt jetzt in der Version 10.1.6 vor.

GarageBand ist eine Einsteigersoftware für die Erzeugung von Liedern und Soundtracks. Das Programm setzt mindestens OS X Yosemite voraus und ist kostenlos bei allen Macs dabei. Eine umfangreiche Sammlung mit Sounds und Loops kann kostenfrei über GarageBand heruntergeladen werden. Der iOS-Fassung von GarageBand hat Apple im Januar den Synthesizer Alchemy spendiert. Auf dem Mac bleibt dieser weiterhin der High-End-Musikproduktionssoftware Logic Pro X vorbehalten.

"Mit GarageBand ist es so einfach wie nie zuvor, großartige Songs auf dem Mac zu erstellen. So können Sie beispielsweise Drummer verwenden, um eigene Songs mit realistischen, professionell produzierten und performten Drum-Grooves zu optimieren. Mit Smart Controls bearbeiten Sie den Sound jedes einzelnen Instruments in der Sound-Bibliothek. Verwenden Sie Amp Designer und Pedalboard, um Bass Amp Designer, E-Gitarrenverstärker, Boxen und Pedale in Songs einzusetzen und abzumischen", so Apple über die GarageBand.

Nachtrag (14. Februar): Das Update schließt außerdem eine kritische Sicherheitslücke, die Angreifern das Einschleusen und Ausführen von Schadcode über manipulierte GarageBand-Dateien ermöglichte.