Trotz Facebook, WhatsApp & Co.: E-Mail-Versand erreicht neues Rekordhoch

13. Feb 2017 17:45 Uhr - Redaktion

Obwohl sich Kommunikations-Apps und soziale Netzwerke steigender Beliebtheit erfreuen, hat die klassische E-Mail nichts an Bedeutung eingebüßt – ganz im Gegenteil. Wie aus einer heute veröffentlichten Analyse hervorgeht, ist das E-Mail-Volumen in Deutschland im letzten Jahr auf ein neues Rekordniveau geklettert.

Demnach wurden im Jahr 2016 hierzulande knapp 626 Milliarden E-Mails verschickt. Dies entspricht einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als 544 Milliarden E-Mails versendet wurden. Für dieses Jahr wird ein weiterer Anstieg erwartet – um 17 Prozent auf 732 Milliarden. Spam wurde in der Untersuchung nicht berücksichtigt. Sie basiert auf Statistiken der Radicati Group, der Online-Studie von ARD und ZDF sowie Markterhebungen der E-Mail-Anbieter GMX und Web.de, die nach eigenen Angaben zusammen auf 40,2 Millionen E-Mail-Postfächer kommen.









E-Mail-Aufkommen in Deutschland steigt weiter.

Bild: GMX. Bild: GMX.





Vor allem der Boom von sozialen Netzwerken und Bestellungen bei Online-Händlern habe zum wachsenden E-Mail-Aufkommen beigetragen, heißt es in der Studie. Aber auch die Digitalisierung der geschäftlichen Kommunikation sei stark im Kommen und sorge für einen steigenden E-Mail-Verkehr.

"Während die E-Mail in der privaten Kommunikation den papiergebunden Brief nahezu komplett ersetzt hat, gibt es in der Geschäftswelt noch enormes Potential: Experten schätzen, dass 80 Prozent des Briefverkehrs digital abgewickelt werden kann. Mit der eIDAS Verordnung ist im vergangenen Jahr europaweit der Grundstein dafür gelegt worden, dass dies auch rechtsverbindlich geschehen kann", teilen GMX und Web.de mit.

Die steigende Verbreitung von Smartphones und Tablets schlägt sich auch auf den E-Mail-Versand nieder. Wurden im Jahr 2014 bei GMX und Web.de nur 25 Prozent aller ausgehenden E-Mails mobil versendet, waren es 2016 bereits rund 40 Prozent.