Apple bewirbt iPhone 7 Plus mit zwei neuen Werbespots

14. Feb 2017 13:00 Uhr - sw

Apple verstärkt die Werbemaßnahmen für seine aktuellen Smartphones. Nachdem Ende Januar die Kampagne "One Night on iPhone 7" angelaufen ist, lässt der Hersteller seit dieser Woche zwei neue Clips in Web und TV ausstrahlen, die den Porträtmodus des iPhone 7 Plus in den Mittelpunkt stellen.









Die Rückseitenkamera des iPhone 7 Plus verfügt bekanntlich über zwei Sensoren (Weitwinkel- und Teleobjektiv). Der mit dem Betriebssystemupdate iOS 10.1 eingeführte neue Portraitmodus (auch Bokeh-Effekt genannt) erzeugt unter Verwendung beider Objektive einen Tiefenschärfeeffekt, bei dem eine Person im Fokus scharf vor einem verschwommenen Hintergrund dargestellt wird.









In den zwei neuen Werbespots namens "Creek" und "Soul Mate", die eine Länge von jeweils 15 Sekunden haben, stellt Apple diese Portraitaufnahmen in Vergleich zu normalen Bildern.

Auch in "One Night on iPhone 7" geht es um die Kameras der aktuellen Apple-Smartphones. Der Hersteller will mit der Kampagne zeigen, dass sich mit iPhone 7 und iPhone 7 Plus selbst bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Fotos aufnehmen lassen. Im vierten Quartal 2016 hat Apple weltweit 78,29 Millionen iPhones verkauft - knapp vier Millionen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.