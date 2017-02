Ticker: Rabatt auf iOS-Spielebundle; Update für Cyberduck; Entwickler-Manifest von fournova

14. Feb 2017 18:15 Uhr - Redaktion

Rabatt auf iOS-Spielebundle - "The Go Trilogy" von Square Enix bestehend aus den drei rundenbasierten Strategie-/Rätselspielen Lara Croft Go, Hitman Go und Deus Ex Go wird kurzzeitig für 1,99 statt 4,99 Euro angeboten (iOS-App-Store-Partnerlink). +++ Update für Cyberduck - die Version 5.3.7 des quelloffenen Dateitransfermanagers verbessert die Stabilität und behebt Fehler. Die im Betatest befindliche Version 6.0 führt eine Verschlüsselungsfunktion ein. +++ Entwickler-Manifest von fournova - "The Developer Manifesto" vom Hersteller des Git-Clients Tower liegt als Wallpaper vor und kann auch gedruckt als Poster bestellt werden.